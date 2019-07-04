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Honduras'ta balıkçık teknesi faciası: 26 ölü

Honduras'ta balıkçık teknesi faciası: 26 ölü

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta balıkçı teknesi battı, 26 kişi öldü.

Honduras basınında çıkan habere göre, ülkenin Gracias a Dios burnuna yaklaşık 75 kilometre uzaklıkta, 73 kişiyi taşıyan Capitan Waly isimli teknenin batması sonucu 26 balıkçı hayatını kaybetti.

Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Jose Domingo Meza, teknedeki 73 kişiden 47'sinin kurtarıldığını, hayatını kaybeden 26 kişinin erkek ve dalgıç balıkçı olduğunu açıkladı.

Kurtarılanların, Honduras Deniz Kuvvetlerine ait bir gemiye aktarıldığını belirten Meza, balıkçı teknesinin 70 ton yük taşıdığını ve bunun, gün içerisindeki ikinci tekne kazası olduğunu söyledi.

Istakoz avı mevsimi açıldığı için 1 Temmuz itibariyle birçok balıkçı teknesinin denize çıktığını hatırlatan Meza, günün ilk saatlerinde Miss Francelia adlı balıkçı teknesinin de battığını ve 40'tan fazla kişinin kurtarıldığını sözlerine ekledi.

Honduras deniz kuvvetleri, batma sebebi henüz kesin olarak bilinmeyen tekneler hakkında soruşturma başlattı.

(AA)

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