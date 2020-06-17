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  3. Honduras Devlet Başkanı Hernandez'den koronavirüs itirafı
17 Haziran 2020 Çarşamba 10:17 | Son Güncelleme:

Honduras Devlet Başkanı Hernandez'den koronavirüs itirafı

Honduras Devlet Başkanı Hernandez'den koronavirüs itirafı

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernández ve eşi First Lady Ana Garcia de Hernandez'in, koronavirüs (Covid-19) olduğunu doğrulandı.

Devlet Başkanı Hernandez, sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada koronavirüse yakalandığını teyit etti. Partisi ‘Partido Naconal’, yazılı yaptığı açıklamada devlet başkanı ve eşinin koronavirüs olduğunu doğrulayarak, geçmiş olsun mesajı yayınladı.

HONDURAS'TA VAKA SAYILARI YÜKSELİYOR

Güney Amerika ülkelerinde koronavirüs vaka sayıları hızla artarken, Honduras’ta vaka sayısı son 24 saatte 478 kişi artarak toplamda 9 bin 656 oldu. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 330 olduğu belirtildi.

(DHA)

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