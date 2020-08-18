Hollanda'daki marketten ‘ırkçı müşteri' yasağı

Süpermarkette kasada yaşanan tartışmada, Hollandalı müşterili kadın, Faslı Oumaima Dah’a “Kendi ülkene geri dön” dedi. Dah, sosyal medyadan şu mesajı paylaştı: “Biraz önce süpermarkette çok kötü bir tecrübe yaşadım. Kasa sırasında yaşlı bir kadın alışveriş arabasını sert bir şekilde benim üzerime sürdü ve daha sonra hakaret etmeye başladı. Doğduğum ve maaşımı kazanmak için çalıştığım Hollanda’da 2020 yılında böyle bir şeyin halen yaşanması bana çok acı veriyor.”