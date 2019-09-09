Hollanda'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Hollanda polisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet güçlerinin olay yerinde olduklarını ve konuyu araştırdıklarını duyurdu. Dordrecht Belediye Başkanı Wouter Kolff da sosyal medya hesabından ‘çok ciddi bir silahlı saldırı’ ile karşı karşıya olduklarını ve olay yerine gittiğini duyurdu.

Yerel medya olayın bir terör saldırısı olmadığının değerlendirildiğini, polisin olayın meydana geldiği sokakta bulunduğunu duyurdu.

(DHA)