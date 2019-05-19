Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Hollanda'da Kudüs'teki bir okula yardım toplamak için iftar düzenlendi

Hollanda'da Kudüs'teki bir okula yardım toplamak için iftar düzenlendi

Hollanda'da Kudüs'teki bir okula yardım toplamak için iftar düzenlendi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Kudüs'teki bir okul için düzenlenen iftarda, yaklaşık 10 bin avroluk yardım toplandı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Kudüs'teki bir okul için düzenlenen iftarda, yaklaşık 10 bin avroluk yardım toplandı.

Hollanda Sumud Vakfınca Kudüs'teki Al-Aqsa ilköğretim okuluna yardım toplamak amacıyla organize edilen iftara, yaklaşık 600 kişi katıldı.

Girişi ücretli olan iftarda, Al-Aqsa okulu öğrencilerinin yaptığı resimler ile eski Anadolu Ajansı foto muhabirlerinden Filistinli Ezz Al Zanoon'un eserleri açık artırmaya sunuldu.

Etkinlikte konuşmacılar, Filistin'e giderek oradaki halka destek olunması çağrısında bulunurken, Tevazu ilahi grubu da tasavvuf müziği dinletisi sundu.

Toplanan gelirin ve açık artırmadan elde edilen yaklaşık 10 bin avronun tamamı Kudüs'teki Al-Aqsa okuluna gönderilecek.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Amine Gülşe Mesut Özil'e bakın hangi şarkıyı dinletti
İbrahim Tatlıses üzüntüsünü paylaştı: Hoşçakal oğlum
Yağmur Sarıoğlu'ndan lüks dönüş: Şık değil miyiz?
Halit Ergenç'ten Bergüzar Korel'e övgü dolu sözler!
Mehmet Ali Erbil'in 'Süper Kaynanası' olarak tanınmıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Osmanlı döneminden günümüze uzanan yüzlerce yıllık bir lezzet olan dünyaca ünlü Kilis tava, Ramazan

Osmanlı´dan Günümüze: ’Kilis Tava’

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Alzheimer'a neden olan alışkanlıklar

Şehri-i Göbeklitepe Şanlıurfa