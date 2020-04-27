Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 518'e çıktı

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü, Kovid-19'la ilgili verileri güncelledi.

Buna göre, ülkedeki hastanelerde tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 65 artarak 10 bin 521 oldu.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 400 artarak 38 bin 245'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 43 artışla 4 bin 518'e yükseldi.

(AA)