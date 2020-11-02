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  • Hollanda'da korkunç kaza! Tren 7.5 metre yükseklikteki dev balina heykeline çarpıp asılı kaldı
02 Kasım 2020 Pazartesi 15:33 | Son Güncelleme:

Hollanda'da korkunç kaza! Tren 7.5 metre yükseklikteki dev balina heykeline çarpıp asılı kaldı

Hollanda'da korkunç kaza! Tren 7.5 metre yükseklikteki dev balina heykeline çarpıp asılı kaldı
DHA

Hollanda'da bakım için boş sefer yapan tren duramayarak bariyeri aştı. 7.5 metre yükseklikteki dev balina heykeline çarpan trenin görüntüsü korkuttu. Metro istasyonu yetkilileri, kaza sırasında trenin boş olduğunu ve trendeki makinistin hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

Hollanda’da metro istasyonunda meydana gelen kazada, bakım için boş sefer yapan tren, duramayarak bariyeri aşarak, 7.5 metre yükseklikteki dev balina heykeline çarptı.  

DHA'da yer alan habere göre, Hollanda'nın De Akkers metro istasyonunda meydana gelen metro kazası korkuttu.metro istasyonunda meydana gelen kazada, bakım için boş sefer yapan tren, duramayarak bariyeri aşarak, 7.5 metre yükseklikteki dev balina heykeline çarptı.Tren daha sonra 7.5 metre yükseklikte asılı kaldı.

"TRENDE YOLCU BULUNMAMASI ŞANS"

Metro istasyonu yetkilileri, kaza sırasında trenin boş olduğunu ve trendeki makinistin hafif şekilde yaralandığını açıkladı. Yetkililer, kaza sonrasında balina kuyruğu heykelinin üstünde zorlukla duran treni indirebilmek için yoğun çaba harcadı. Yerel medya, trende teknik bir sorun sonucu arızalandığını ifade ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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