Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8339
  • 6,4059
  • 278.468
  • 102993
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Hollanda'da koalisyon hükümeti Mecliste çoğunluğu kaybetti

Hollanda'da koalisyon hükümeti Mecliste çoğunluğu kaybetti

Hollanda'da koalisyon hükümeti Mecliste çoğunluğu kaybetti

ollanda'da, Başbakan Mark Rutte başkanlığındaki 4 partiden oluşan koalisyon hükümeti, Mecliste çoğunluğu kaybetti.

Hollanda medyasındaki haberlere göre, Rutte'nin liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) eski milletvekili Wybren van Haga'nın iki hafta önce partiden ihraç edildikten sonra, bugün bağımsız olarak devam etme kararı aldığı belirtildi.

Buna göre, 150 sandalyeli Mecliste 76 sandalyesi bulunan koalisyon ortakları VVD, Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokratlar 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisi (CU) partilerinin sandalye sayısı 75'e düştü.

Koalisyon hükümetinin çoğunluğu yakalamak için bir partiyle daha uzlaşmaya gitmesi gerekiyor.

VVD partisi, iki hafta önce van Haga'yı "ticari faaliyetleriyle ilgili yaptıkları anlaşmaları ihlal ettiği" gerekçesiyle ihraç etmişti.  (AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Taner Ölmez 'Mucize Doktor'dan bölüm başına ne kadar kazanıyor?
Aslı Enver'den hayranlarını sevindiren haber
58 kilo veren oyuncu, Aleyna Tilki'ye benzetildi
Buse Varol ve Alişan'dan alkışlık hareket
Oğuzhan Özyakup ve Melisa Aslı Pamuk'tan müjdeli haber!
<p>Acar ailesinin 5 çocuğundan biri olan 21 yaşındaki Ayşe Acar, doğuştan görme engelini kaldırmak i

21 sene sonra ilk kez gördü, ortaya çıkan görüntüler duygusal anlar yaşattı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ABD'liler başaramadı, Ruslar başardı

Dünyanın en soğuk yeri