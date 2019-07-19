Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6501
  • 6,3534
  • 260.446
  • 102323
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Hollanda Yüksek Mahkemesi ülkesini Srebrenitsa katliamından kısmen sorumlu buldu

Hollanda Yüksek Mahkemesi ülkesini Srebrenitsa katliamından kısmen sorumlu buldu

Hollanda Yüksek Mahkemesi ülkesini Srebrenitsa katliamından kısmen sorumlu buldu

Hollanda Yüksek Mahkemesi, Hollanda’yı Srebrenitsa katliamından kısmen sorumlu buldu. Mahkeme, "Hollanda askerleri 350 kişiyi hukuksuz bir şekilde tahliye ederek katliamdan kaçma şanslarını ellerinden almıştır" dedi.

Hollanda Yüksek Mahkemesi, Hollanda'nın 13 Temmuz 1995’te Srebrenitsa'daki 300 Müslümanın ölümünden kısmen sorumlu olduğuna karar verdi.

Bosna Hersek’in Srebrenitsa şehrinde yaşayan Müslüman halkı korumakla görevli Hollanda askerleri, güvenliği sağlamamış ve Sırpların Temmuz 1995’teki katliamını görmezlikten gelmişti.

Mağdurların akrabaları, ilk olarak 2007'de Hollanda'ya dava açtı ve ülkenin 300 Müslüman erkeğin ölümünden sorumlu olduğunu savundu. Hollanda Yüksek Mahkemesi, bugün görülen son duruşmanın ardından Hollanda'nın Srebrenitsa'daki 300 Müslümanın ölümünden kısmen sorumlu olduğuna karar verdi.

Bosna-Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da Temmuz 1995’te Bosnalı Sırplar tarafından 8 bin Müslüman öldürüldü.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Survivor'a star lazım'
Beyazıt Öztürk kardeşine öyle bir hediye aldı ki... Kesenin ağzını açtı!
Evlenip 7 çocuk yapmak isterim
Tuvana Türkay ve Alper Potuk'tan şok karar!
Albüm heyecanı

Hülya Avşar´dan Kaya Çilingiroğlu´na: İşte adamı böyle çalıştırırlar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Suriye sınırına tank takviyesi

Özel güvenlik görevlisi maaşları ne kadar? Özel güvenlik görevlisi nasıl olunur?