Hollanda Yüksek Mahkemesi ülkesini Srebrenitsa katliamından kısmen sorumlu buldu

Hollanda Yüksek Mahkemesi, Hollanda'nın 13 Temmuz 1995’te Srebrenitsa'daki 300 Müslümanın ölümünden kısmen sorumlu olduğuna karar verdi.

Bosna Hersek’in Srebrenitsa şehrinde yaşayan Müslüman halkı korumakla görevli Hollanda askerleri, güvenliği sağlamamış ve Sırpların Temmuz 1995’teki katliamını görmezlikten gelmişti.

Mağdurların akrabaları, ilk olarak 2007'de Hollanda'ya dava açtı ve ülkenin 300 Müslüman erkeğin ölümünden sorumlu olduğunu savundu. Hollanda Yüksek Mahkemesi, bugün görülen son duruşmanın ardından Hollanda'nın Srebrenitsa'daki 300 Müslümanın ölümünden kısmen sorumlu olduğuna karar verdi.

Bosna-Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da Temmuz 1995’te Bosnalı Sırplar tarafından 8 bin Müslüman öldürüldü.

AA