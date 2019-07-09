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Hollanda ve Almanya'da camilere saldırı düzenlendi

Hollanda ve Almanya'da camilere saldırı düzenlendi

Hollanda'nın Tilburg kentinde Almanya'nın Karlsruhe kentinde camilere saldırı düzenlendi.

Hollanda ve Almanya'da camilere saldırılar düzenlendi. Tilburg kentinde Hollanda İslam Federasyonuna (NIF) bağlı Milli Görüş Tilburg Camisi'ne düzenlenen saldırıda, camı kırarak içeriye giren saldırgan, bazı eşyalara zarar verdi.

Cami Vakfı Başkanı Recep Alakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadıklarını, Tilburg'da ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi. Saldırının gece saatlerinde yaşandığını ifade eden Alakuş, "Caminin güvenlik kamerasında kimliği belirlenemeyen bir saldırganın, giriş kapısının yanındaki camı kırarak içeriye girip bazı odalardaki eşyalara zarar verdiğini gördük." dedi.

Alakuş, saldırının sebebinin ne olduğunu bilmediklerini, görüntüleri polise ileterek şikayette bulunduklarını dile getirdi.

ALMANYA'DA CAMİNİN ÖNÜNDE ASILI BAYRAK YAKILDI

Almanya'nın Karlsruhe kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Karlsruhe Merkez Camisi'ne gece saatlerinde saldırı düzenlendi. DİTİB'den yapılan açıklamada, caminin önündeki bayrak direklerinden birine zarar verildiği ve DİTİB logolu bayrağın yakıldığı bildirildi.

(AA)

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