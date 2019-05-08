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Hollanda 'Ülke çok kalabalık' dedi ve bu kararı aldı

Hollanda 'Ülke çok kalabalık' dedi ve bu kararı aldı

Hollanda’da turizm kurulu ülkenin turistik açıdan tanıtımını yapmaya son vereceklerini duyurdu. Kurul, ülkenin aşırı kalabalık olması nedeniyle bu kararı aldı.

Hollandalı yetkililer, turistlerin ziyaret ettiği yerleri bozduğuna dair endişeleri hatırlatarak giderek artan ziyaretçi sayısının ‘tümüyle güzel bir şey’ olmadığını savundu,  
Önümüzdeki 10 yıl için bir plan hazırlayan turizm kurulu, “Ziyaretçi akınını ve turizmin getireceği avantajları kontrol edebilmek için şimdi harekete geçmeliyiz. Turizm teşvikinin yerine, şimdi turizmi nasıl yöneteceğimizi konuşmanın zamanı” dedi.

'TURİST VERGİSİ' DE ARTIRILACAK

Kurul ayrıca, geçen yıl getirilen ve ziyaretçi sayısını kontrol etmeyi amaçlayan turist vergisini de artırmayı planlıyor.

Yetkililer, turistleri ülkenin az ziyaret edilen bölgelerine yönlendirmeyi de hedefliyor.

Ülkenin giderek artan popülaritesi Hollandalılar arasında emlak fiyatlarının artması, kamu düzeninin ve mahalle kültürünün bozulması gibi endişe yaratan unsurları tetikliyor.

10 YIL İÇİNDE ZİYARETÇİ SAYISININ 10 MİLYON ARTMASI BEKLENİYOR

Başkent Amsterdam’a gelen turistlerin sayısı 2005 yılında 11 milyonken, bu sayı 2016’da 18 milyona çıktı. Hollandalı yetkililer, ziyaretçi sayısının 10 yıl içinde 29 milyona çıkacağını tahmin ediyor.
Ancak Amsterdam dışındaki turistik yerler, özellikle Hollanda’nın alametifarikalarından sayılan lale bahçeleri de aşırı ilgiden nasibini alıyor. Örneğin, Lisse'deki dünyanın en büyük çiçek bahçelerinden biri olarak bilinen Keukenhof’un ziyaretçi sayısı sadece altı yılda 800 binden 1.4 milyona çıktı.  

Hollandalı yetkililer, geçtiğimiz günlerde lale tarlalarını selfie meraklısı ziyaretçilerden korumak için bir dizi önlem almıştı. Lalelerin ezilmesinden bıkan Hollandalılar, tarlaları bariyerle çevirdi ve lalelerin yakınında selfie çekerken ‘yapılması ve yapılmaması gerekenler’i anlatan bir rehber hazırladı.

 

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