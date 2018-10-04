Hollanda Savunma Bakanı Bijleveld: Hollanda Rusların KSYÖ'ye yönelik siber saldırısını önledi

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Rus istihbarat servisi tarafından 13 Nisan'da KSYÖ'ye yönelik planlanan siber saldırının önlendiğini, görevlilerin aynı gün sınır dışı edildiğini belirtti.

KSYÖ'ye yönelik siber saldırının, diplomatik evraklarla ülkeye giriş yapan 4 Rus istihbarat servisi görevlisi tarafından planlandığını ifade eden Bijleveld, KSYÖ'nün saldırı girişimiyle ilgili bugün suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.

Rusya'ya bu tür siber saldırıları sonlandırma çağrısında bulunan Bijleveld, konuya ilişkin Rusya'nın Lahey Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını aktardı.

Hollanda Askeri İstihbarat ve Güvenlik Servisi (MIVD) Genel Direktörü Onno Eichelsheim ise yaptığı açıklamada, Rus istihbarat servisi görevlilerinin yanlarında bulunan eşyalara el konulduğunu ve yapılan araştırma sonucu KSYÖ'nün wifi kodunu çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Eichelsheim, el konulan bilgisayarlarda yapılan kontrollerde ayrıca Rus istihbaratının 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 uçağıyla ilgili yürütülen uluslararası soruşturmayla bağlantılı, Malezyalı savcının ofisini ve Malezya Polis Teşkilatını hedef alan bazı siber saldırı girişimlerinde bulunduğunun ortaya çıktığını belirtti.

KSYÖ'ye yönelik saldırıyı yapanların fotoğrafları ile isimlerini ve görevlerini açıklayan Eichelsheim, Hollanda'da çok sayıda uluslararası kurum bulunmasından dolayı Rus istihbarat servisinin ülkede aktif olduğunu söyledi.

Rusya’dan 'siber saldırı girişimi' iddiasına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Hollanda'da başlatılan Rus karşıtlığı kampanyası ve medyada yer alan siber saldırı iddialarının, taraflar arasındaki ilişkilerde ciddi zararlara yol açtığının bu ülkeye defalarca iletildiği belirtildi.

Hollanda’nın, dört Rus'un sınır dışı edilmesine ilişkin bilgileri yayınlamak için neredeyse altı ay beklediğine dikkat çekilen açıklamada, son birkaç yıldır Batı’da paranoya oluştuğu ve elinde cep telefonu olan her Rus vatandaşının casus olarak algılandığı öne sürüldü.

Açıklamada, Rusya’ya karşı önceden hazırlanmış yeni bir olumsuz propaganda kampanyasının başladığı savunuldu.

(AA)