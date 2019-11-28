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  3. Hollanda polisi ilk kez podcast yayınıyla eski bir cinayet vakasını çözmeye çalışıyor

Hollanda polisi ilk kez podcast yayınıyla eski bir cinayet vakasını çözmeye çalışıyor

Hollanda polisi ilk kez podcast yayınıyla eski bir cinayet vakasını çözmeye çalışıyor

Hollanda polisi ilk kez podcast yayınıyla eski bir cinayet vakasını çözmeye çalışıyor. Hollanda'da ana yollardan birinden birkaç metre uzakta elektrikli battaniyeye sarılı bir erkek cesedi bulunmuş, ancak ceset bozulmaya başladığı için kimlik tespiti yapılamamıştı.

Olay Ağustos 1991'de, başkent Amsterdam'ın doğusundaki Naarden kentinde olmuştu. Cesette çok sayıda bıçak yarası vardı. O bölgede çalışan işçiler etrafa yayılan koku üzerine cesedi bulmuşlardı.

Neredeyse 30 yıllık bir polis soruşturması işte böyle başladı. Ama polis ne kurbanın ne de zanlının kimliğini tespit edebildi.

Bu eski vakayı çözebilmek amacıyla Hollanda polisi ilk kez bir podcast yayınlama kararı aldı.

Geçen ay üç bölüm halinde yayınlanan podcastı binlerce kişi dinledi. O günden bu yana da polise olayla ilgili bilgi akışının devam ettiği söyleniyor.

BBC Türkçe


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