Hollanda 4 Rusya vatandaşını sınır dışı etti

4 Rus, amaçlarının anlaşılmasının ardından Nisan ayında sınırdışı edildi.

Rusya'dan henüz iddiaya yanıt gelmedi.

OPCW, eski Rus ajan Sergey Skripal'in İngiltere'de zehirlenmesi ve Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarını soruşturan uluslararası saygın bir kurum.

İngiltere'nin Skripal olayıyla ilgili olarak doğrudan suçladığı Rusya ise kimyasal saldırı düzenlemediğini öne sürüyor.