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  3. Hızla yayıldı! Bu akım sağlığa zararlı

Hızla yayıldı! Bu akım sağlığa zararlı

Hızla yayıldı! Bu akım sağlığa zararlı

Rusya'da aralarında Moskova ve Novosibirsk gibi şehirlerin de yer aldığı çok sayıda kentte bazı yolcular yalınayak metro seyahatini tercih ediyor.

‘Yalınayaklı’ olarak adlandırılan bu akımın takipçileri, şehirde gün boyu yalınayak yürüme çağrısında bulunuyor.

Bir Youtube blogger'ı olan Polina Smerch’in öncülüğündeki hareket, soğuk kış aylarında bu eylemin en fazla 3 saatle sınırlandırılması gerektiğini savunuyor. Metro yetkilileri söz konusu eylemin fi ziksel yaralanmaya neden olabileceği gerekçesiyle yolculara seyahatleri süresince bu eylemden kaçınmaları gerektiği konusunda uyarırken, yalınayakla dolaşmanın sağlık sorunlarına da yol açabileceğini hatırlatıyor.

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