Hırsızlıktan girdiği hapiste 48 mahkumu öldürdü

Brezilya'da "Lucifer" olarak tanınan Marcos Paulo da Silva adındaki bir mahkumun hırsızlık suçundan girdiği hapiste 25 yılda 48 mahkumu öldürdüğü iddia ediliyor.

Diario Libre'nin gazeteci Josmar Jozino'dan aktardığı habere göre, Lucifer, 1995 yılında girdiği hapishanede kaldığı süre boyunca 48 mahkumu öldürdü.

Da Silva'ya, cinayetlerle gurur duyduğunu açıkladıktan sonra psikoz teşhisi kondu.

