  • $8,1851
  • 9,6641
  • 501.844
  • 1152.63
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Hırsızlıktan girdiği hapiste 48 mahkumu öldürdü
27 Ekim 2020 Salı 23:11 | Son Güncelleme:

Hırsızlıktan girdiği hapiste 48 mahkumu öldürdü

Hırsızlıktan girdiği hapiste 48 mahkumu öldürdü

Brezilya'da bir kişi hırsızlık yaptığı için girdiği hapishanede 48 mahkumu öldürmekle suçlanıyor.

Brezilya'da "Lucifer" olarak tanınan Marcos Paulo da Silva adındaki bir mahkumun hırsızlık suçundan girdiği hapiste 25 yılda 48 mahkumu öldürdüğü iddia ediliyor.

Diario Libre'nin gazeteci Josmar Jozino'dan aktardığı habere göre, Lucifer, 1995 yılında girdiği hapishanede kaldığı süre boyunca 48 mahkumu öldürdü.

Da Silva'ya, cinayetlerle gurur duyduğunu açıkladıktan sonra psikoz teşhisi kondu.

<p>Mersin Anamur'da ilçesindeki çıkan yangınla ilgili yapılan son dakika açıklamasına göre, 50 hane

Mersin Anamur'da orman yangını: 50 hane boşaltıldı, Mersin-Antalya Karayolu kapatıldı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul barajlarındaki barajların su seviyesi de yüzde 30'a kadar geriledi

Taksim'de maske denetimi: Drone tespit etti polis ceza kesti

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.