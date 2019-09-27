Hırsızları opera söyleyerek yakalattı

Rus opera sanatçısı Maria Ostrouhova, Venedik seyahatinde içinde pasaportu, kredi kartları ve nakit parasının bulunduğu çantasını çaldırdı. Ancak Ostroukhova’nın, Claudio Monteverdi’nin ‘L’incoronazione di Poppea’ operasını seslendirmek üzere iki gün sonra Londra’ya uçması gerekiyordu. Ostrouhova’nın San Marco Meydanı’nda yardım istediği polis, İngilizce bilmiyordu. Bunun üzerine sanatçı, İtalyan operalarının sözleriyle durumu açıklamaya çalıştı.

Rus sanatçının belgeleri, hırsızlar yakalandıktan sonra aynı gün kendisine ulaştı.

Ostrouhova, ‘Orpheus ve Eurydice’ operasının sözlerini kullandı. Bu operada ‘Eurydice’ kelimelerini ‘pasaport’ kelimesiyle değiştirerek “Che faro senza mio passaporte? Dove andro senza mio passaporte?” (Pasaportum olmadan ne yaparım? Pasaportum olmadan nereye giderim?) sözlerini söyledi. Bunun ardından polis, genç kadının hırsızlığa uğradığını anladı ve hırsız yakalandı.