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  3. Hindistanlı kadın 73 yaşında ikiz doğurdu

Hindistanlı kadın 73 yaşında ikiz doğurdu

Hindistanlı kadın 73 yaşında ikiz doğurdu

Hindistan’da 73 yaşındaki kadın, 2 aylık tüp bebek tedavisinin ardından ikiz kız çocuğu dünyaya getirdi. Yıllarca baba olmayı bekleyen eşi ise doğumdan bir gün sonra felç geçirdi.

 Hindistan’ın güneyindeki Andhra Pradeş eyaletinde yaşayan Mangayamma Yaramati, 73 yaşında anne oldu. Yaramati, 2 aylık tüp bebek tedavisinin ardından dün ikiz kız çocuğu dünyaya getirdi. Mangayamma Yaramati, 82 yaşında olan eşi Sitarama Rajarao’nun her zaman çocuk istediğini ancak şu ana kadar hamile kalamadığını söyledi.

Bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Yaramati, “O kadar mutluyuz ki. Defalarca denedik ve çok sayıda doktorla görüştük. Hayatımın en mutlu günü” dedi.

Bugüne kadar anne olamadığı için toplumda kendini kötü hissettiğini ve sosyal aktivitelere katılamadığını dile getiren Yaramati, “Bana çocuksuz kadın diyerek sesleniyorlardı” ifadelerini kullandı. Yıllar sonra anne olan kadının eşi Sitarama Rajarao ise, baba olmasından bir gün sonra felç geçirdi. Rajarao’nun hastanedeki tedavisi sürüyor. Hindistan’da 2016 yılında Daljinder Kaur adlı kadın 70 yaşında anne olmuş, sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirmişti.

İHA

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