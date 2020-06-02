Hindistan'ın Assam eyaletinde toprak kaymalarında 20 kişi öldü

NDTV kanalının haberine göre, son günlerde şiddetli yağışların etkisi altında olan eyaletin güneyindeki Barak Vadisi bölgesinin 3 farklı kesiminde toprak kaymaları oldu.

Kaynaklar, Cachar'de 7, Hailakandi'de 7, Karimganj bölgesinde de 6 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Assam'da aşırı yağışların yol açtığı sellerden yaklaşık 372 bin kişinin etkilendiği ve selden en ağır etkilenen bölgenin de Goalpara olduğu kaydedildi.





