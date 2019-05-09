Hindistan'daki kasırgada ölenlerin sayısı 41e yükseldi

Hindustan Times'ın haberine göre, eyalet hükümetinden, kasırganın ardından son olarak Bhubaneswar şehrinde hayatını kaybedenlerle birlikte eyalet genelinde ölenlerin sayısının 41'e çıktığı belirtildi.

Orissa eyaleti Özel Yardım Komisyonu, kasırgada, Puri bölgesinde 21, Mayurbhanj ve Jajpur bölgelerinde 4'er, Kendrapara bölgesinde 3, Cuttack şehrinde 5, Bhubaneswar'da da 4 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Eyalet hükümetinin, restorasyon çalışmalarında diğer eyaletlerden yardım alacağı belirtilirken, kasırgada ağır hasar gören eyaletteki onarım çalışmalarına katılmak üzere, Batı Bengal ve Telangana gibi eyaletlerden 5 binin üzerinde vasıflı insan gücünün, uygun teçhizatla yola çıktığı bildirildi.

Diğer yandan, kasırganın ardından, yaklaşık 2 bin 500 elektrikçinin, zarar gören bölgelerde enerji altyapısının restorasyonu için eyalete ulaştığı kaydedildi.

Kasırgada, eyaletin farklı bölgelerinde evler, yollar, elektrik ve iletişim ağları büyük hasar görmüştü.

En büyük hasarın Puri bölgesinde görüldüğünü kaydeden acil durum yetkilileri, eyalet genelinde binden fazla sağlık merkezinin ve yaklaşık 5 bin 800 okulun kasırga nedeniyle hasara uğradığını ifade etmişti.

14 bin 835 köyün etkilendiği kasırgada, 17 bin 280 hayvanın telef olduğu bildirilmişti.