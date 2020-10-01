Hindistan'da vahim araştırma! Gerçek vakalar 10 katı olabilir

ABD’nin ardından en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke olan ve 100 binden fazla ölünün bulunduğu Hindistan’da endişe verici bir çalışmaya imza atıldı. Ağustos ve eylül aylarında ülke genelindeki 700’den fazla köyde 30 bin kişinin katıldığı araştırmada, 10 yaş ve üzerindeki her 15 kişiden birinde antikor geliştiği saptandı. Bir kişiye virüs bulaşıp bulaşmadığını tespit eden bu teste göre, ülkedeki gerçek vaka sayısı 10 kat daha fazla olabilir. 1.3 milyar nüfusu bulunan ülkede 10 yaş ve üzerindeki insanların sayısı 966 milyon. Eğer araştırma doğruysa, ülkedeki gerçek vaka sayısı 63.7 milyon olabilir.

KISITLAMALAR DÖNDÜ



Öte yandan Batı’da yaşanan panik de devam ediyor. İspanya’da son 24 saatte 9 bin 906 vaka tespit edildi. İspanya Sağlık Bakanı İlla, tüm özerk yönetimlerle toplantı yaparak, başkent Madrid’deki önlemlerin ülke geneline yayılmasına ilişkin kararın onayını isteyecek. Salgının merkez üssü ABD’de ise dün 42 bin 185 yeni vaka tespit edildi. 914 kişi öldü, toplam vakaların sayısı 7 milyon 190 bine, toplam ölümler 205 bine yükseldi.

JOHNSON’DAN YANLIŞ BİLGİLENDİRME ÖZRÜ



İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkenin kuzeydoğusunda dün geceden itibaren uygulanacak ek koronavirüs tedbirleri hakkında bilgi veremedi. Boris Johnson konu hakkında bir soru üzerine “Yerel yetkililerden gelecek tavsiyeleri uygulayın” dedi. Johnson ayrıca altıdan fazla kişinin bir araya gelmesine dair yasağın açık havada geçerli olmadığı yönünde yanlış bir bilgi de paylaştı. Johnson bir süre sonra Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak özür diledi.