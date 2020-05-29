Hindistan'da son durum! Ölü sayısında Çin'i geçti

NDTV kanalındaki habere göre, vaka sayılarında Çin’i geride bırakan Hindistan, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerde de bu ülkeyi geçti.

Bugüne kadar Hindistan'da 4 bin 711, Çin'de ise 4 bin 634 Kovid-19 kaynaklı ölüm rapor edildi.

Ülkede günlük Kovid-19 vaka artışı ilk kez 7 bin sınırını aştı

Hindistan'da son 24 saatte 7 bin 466 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Bu, virüsün ülkede ilk saptandığı 30 Ocak'tan bu yana kayda geçen "en yüksek günlük vaka artışı" oldu.

Son 24 saatte 175 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke genelindeki vaka sayısı 165 bin 799’a yükseldi.