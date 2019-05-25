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  3. Hindistan'da sığır eti taşıyan Müslümanları ölümüne darp ettiler

Hindistan'da sığır eti taşıyan Müslümanları ölümüne darp ettiler

Hindistan'da sığır eti taşıyan Müslümanları ölümüne darp ettiler

Hindistan'da bir grup saldırgan, 'sığır eti taşıdıkları' iddiası ile Müslüman olan biri kadın, 3 kişiyi ölümüne darp etti. Hindistan polisi olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Saldırganlardan 4'ü tutuklandı.

Olay Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, bir grup saldırgan, araçlarında sığır eti taşıdıklarını gördükleri biri kadın 3 Müslümana saldırdı.
 
Haberde, saldırganların olay sırasında Lord Ramaya zafer (Jai Shri Ram) diye slogan attıklarına yer verilirken, saldırganlardan birinin aşırı sağcı bir grup olan Ram Sena üyesi olduğu belirtildi.


 
Sosyal medyada olayla ilgili paylaşılan görüntülerde, saldırganların iki adamı tek tek kollarından tutup, bir ağca dayadığı ve saldırganlardan birini de sopayla adamlara vurduğu görüldü. Bir süre bu şekilde dayak yiyen adamlar daha sonra yere yatırılarak saldırganlar tarafından dövülmeye devam etti. Görüntülerde, saldırganların dövdükleri adamlardan birine, diğer arkadaşını sopayla ve karısını da terlikle dövdürdükleri görüldü.


 
 Öte yandan sosyal medyada görüntüleri paylaşan kullanıcılar, Modi'nin seçimi kazanmasından hemen sonra Müslümanlara karşı saldırılar başladı ve Modi ülkeyi bölüyor gibi yorumlarda bulundu.
 
 Polis, olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını; bunlardan 4'ünün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandıklarını duyurdu. Ayrıca, saldırganların herhangi bir politik grupla bağlantılı olup olmadıklarının bilinmediği belirtildi.


DHA

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