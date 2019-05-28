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28 Mayıs 2019 Salı 09:39 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 09:41

Hindistan'da sahte içki yüzünden 6 kişi öldü

Hindistan'da sahte içki yüzünden 6 kişi öldü

Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Uttar Pradeş eyaletinde sahte içkiden en az 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, polis yetkilisi Ajay Sahni, eyaletin Barabanki bölgesinde bir dükkandan aldıkları içkiyi tüketen 6 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Sahni, aynı dükkandan aldıkları içkiden içen diğer 5 kişinin de kusma, mide bulantısı ve mide ağrısı şikayetleriyle hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

Assam, Uttar Pradeş ve Uttarakhand eyaletlerinde şubat ayında sahte içkiden yaklaşık 250 kişi yaşamını yitirmişti. 

(AA)

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