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  3. Hindistan'da polis aracına mayınlı saldırı: 16 ölü

Hindistan'da polis aracına mayınlı saldırı: 16 ölü

Hindistan'da polis aracına mayınlı saldırı: 16 ölü

Hindistan’da bir yola döşenen mayın, polis aracının geçişi sırasında infilak etti. Patlamada 16 polis hayatını kaybetti.

Hindustan Times gazetesi, Hindistan’ın Maharaştra eyaletinin Gadchiroli bölgesinde daha evvel yola yerleştirilmiş olan ve polis aracını hedef alan mayının infilak etmesi sonucu 16 polisin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca haberde, saldırıyı Maocu’ların düzenlediği belirtildi.

Haberde saldırıdan önce, sabah saatlerinde Kurkheda’da yine Maocular tarafından yol yapımı şantiyesinde bulunan 27 iş makinesi ve bazı araçların ateşe verildiği belirtildi.

Yerel medya, saldırının, 11 Nisan’da ulusal seçimlerin ilk aşamasında Gadchiroli bölgesindeki bir oy kullanma noktasında meydana gelen kimsenin yaralanmadığı patlamadan haftalar sonra meydana geldiğine dikkat çekti.

DHA

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