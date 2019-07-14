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  3. Hindistan'da lunaparkta kaza: 3 ölü, 28 yaralı

Hindistan'da lunaparkta kaza: 3 ölü, 28 yaralı

Hindistan'da lunaparkta kaza: 3 ölü, 28 yaralı

Hindistan’ın Ahmedabad kentindeki bir lunaparkta Discovery isimli eğlence aletinin direği kırılınca insanlar 20 metre yükseklikten düştü, 3 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Ahmedabad kentindeki Discovery isimli eğlence aletinin direği kırılınca, eğlence sevenleri taşıyan gövde 20 metre yüksekten yere çakıldı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 28 kişi yaralandı. Belediye Meclisi Temsilcisi Vijay Nehra, yaptığı açıklamada, “Adli tıp ekibi ile birlikte polis, konuyu araştırıyor. Yaralılara ise uygun tedavi uygulanıyor” dedi.

Yaralıların tedavisinin sürdüğünü kaydeden Nehra, “Kaza sonrası çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ve kurtarma faaliyetleri için bölgeye gönderildi. Yaralılar şehir hastanesinin çocuk, ortopedi ve cerrahi bölümlerine kaldırıldı. İlk hedefimiz, mümkün olduğu kadar çok hayat kurtarmak” açıklamasında bulundu. 

(İHA)

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