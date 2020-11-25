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  • Hindistan'da kaplan dehşeti! Kasaba sakinlerine saldırdı
25 Kasım 2020 Çarşamba 17:02 | Son Güncelleme:

Hindistan'da kaplan dehşeti! Kasaba sakinlerine saldırdı

Hindistan'da kaplan dehşeti! Kasaba sakinlerine saldırdı

Hindistan'da bir kaplan kasaba sakinlerine saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Hindistan'da doğal koruma alanından kaçtığı tahmin edilen Bengal Kaplanı kasaba sakinlerine saldırdı. O anlar kameralara yansıdı.

Görüntülerde, kasaba sakinlerine saldıran kaplanın bir adamın üzerine atladığı ve 15 metrelik çukura sürüklediği görüldü. Veteriner hekimleri ve ormancılık yetkililerinin olay yerine gelerek, vahşi kaplanı sakinleştirmeye çalıştı. Kaplanın saldırısı sonucu 2 kişinin yaralandığı ifade edilirken, vahşi kaplanın kontrol altına alınamadığı belirtildi.

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