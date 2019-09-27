Hindistan'da iki araç çarpıştı: 16 ölü, 5 yaralı

NDTV kanalının haberine göre, polis, Jodhpur şehri yakınlarında tekerleği patlayan minibüsün, karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştığını belirtti. Kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin yaralandığını kaydeden polis, yaralıların civardaki bir hastaneye kaldırıldığını aktardı. Yerel basında, her iki araçtan ölü ve yaralıların bulunduğu, hayatını kaybedenlerin araçların enkazından çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

AA