Hindistan'da haftalar süren seçimde sona gelindi

Hindistan’da 11 Nisan’a başlayan parlamento seçimlerinin yedinci ve son aşamasında oy verme işlemi tamamlandı. Dünyanın en uzun süren parlamento seçimlerinin yapıldığı Hindistan’da seçimin son aşamasında yaklaşık 63 milyon seçmen oy kullandı. Seçimin son aşamasında 900’den fazla aday Lok Sabha'da bulunan 543 sandalyesinin 53’ünü elde etmek için kıyasıya mücadele ederken, bir önceki aşamada seçime katılım oranı yüzde 62 oldu.

Sandık çıkış anketlerine göre ise, Başbakan Narendra Modi önderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP) seçimi önde götürüyor. 23 Mayıs’ta kesin sonuçların açıklamasıyla, BJP liderliğindeki 13 sağ partinin oluşturduğu Ulusal Demokratik İttifakın (NDA) Lok Sabha'da çoğunluğu elde edeceğine kesin gözü ile bakılıyor.

Hindistan’da hükümet kurulabilmesi için bir parti ya da koalisyonun 272 sandalyeyi elde etmesi gerekiyor.

Hindistan’da 2014 yılında yapılan seçimlerde ise, Modi önderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP) Lok Sabha’da 282 sandalyeyi kazanmayı başarmıştı. BJP’nin bu başarısı siyasi bir partinin son 30 yılda tek başına elde ettiği en büyük çoğunluk olarak kayıtlara geçti. BJP’nin koalisyon ile birlikte sandalye sayısı 336’ya yükselmişti. Modi, seçim kampanyasında verdiği Hindistan ekonomisinin güçlendirme, her yıl iş gücü olarak ülke ekonomisine katılan 12 milyon gence yönelik istihdam vaatleriyle seçimi kazanmayı başarmıştı.

Hindistan’da 7 aşamalı olarak gerçekleştirilen seçimde yaklaşık 900 milyon kayıtlı seçmen oy kullanıyor.

İHA