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Hindistan'da fabrika yangını: 34 ölü

Hindistan'da fabrika yangını: 34 ölü

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir fabrikada yangın çıktı. Yangında 34 kişi hayatını kaybetti, sayının artmasından endişe ediliyor.

Hindistan'da yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgedeki 6 katlı bir fabrikada çıktı. Alevler hızla binayı kapladı, ardından çevre binalara sıçradı.

Yangına 25 itfaiye aracı ile müdahale edildi. İtfaiye yetkilileri yangının söndürüldüğünü duyurdu.

İŞÇİLER BİNADA UYURKEN YANGIN ÇIKTI

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında 34 kişi hayatını kaybetti. İçeride bulunanlardan 50 kişi kurtarıldı. 56 kişi bölgeden güvenli alanlara nakledildi.

Yangın sırasında işçilerin binada uyuduğu belirtildi.


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