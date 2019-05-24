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  3. Hindistan'da eğitim merkezinde yangın: 12 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da eğitim merkezinde yangın: 12 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da eğitim merkezinde yangın: 12 kişi hayatını kaybetti

Hindistan´da bulunan bir eğitim merkezinde yangın çıktı. En az 12 kişi hayatını kaybettiği belirtildi.

Yangın, Hindistan´ın Surat şehrinde bulunan Takshila Kompleksi´nde çıktı. Yerel medya, yangının, binanın 3´üncü ve 4´üncü katlarında çıktığını; en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

BAŞBAKAN MODİ´DEN YANGINA DAİR TWEET

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, resmi Twitter hesabından yangına dair yaptığı açıklamada, "Surat'ta meydana gelen yangın son derece trajik. Düşüncelerim acılı ailelerin yanında. Yaralananlar çabucak iyileşmesini diliyorum. Gujarat Hükümetinden ve yerel makamlardan, etkilenenlere mümkün olan her türlü yardımı sağlamalarını istiyorum" dedi.

(DHA)

 

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