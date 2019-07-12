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  3. Hindistan'da çocuk istismarı suçu 20 yıl hapis cezasından idama çevrildi

Hindistan'da çocuk istismarı suçu 20 yıl hapis cezasından idama çevrildi

Hindistan'da çocuk istismarı suçu 20 yıl hapis cezasından idama çevrildi

Yeni düzenlemeyle, çocuklara cinsel istismar suçunda en üst ceza sınırı 20 yıl hapisten ölüme çıkarıldı.

Hindistan'da, çocuklara cinsel istismar suçuna ölüm cezası getirildi. Bu hafta yürürlüğe konan yeni düzenlemeyle Hindistan'da çocuk istismarcılarına verilecek cezanın en üst sınırı ölüm oldu.

Daha önce tecavüz suçunun üst sınırının 20 yıl hapis cezası olduğu ülkede, getirilen ölüm cezasının çocuklara yönelik cinsel suçları azaltması bekleniyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, çocuk istismarına yönelik görüntülere yer veren internet siteleri ve bu sitelerdeki görüntülerin paylaşımı da suç kapsamına alındı.

Uluslararası Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi'nin verilerine göre, dünyada internet üzerinde çocuklara cinsel taciz vaka sayısı 5 yıl önce 100 bin iken geçen sene 18 milyona çıkmıştı.

(AA)

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