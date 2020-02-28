Hindistan'da camileri yakıp Müslümanlara saldırdılar

Hindu grupların Müslümanların dükkan, cami ve evlerini hedef almasına göz yuman polis, yakaladığı Müslüman protestocuları öldüresiye dövdü. Vahşice dövülen Muhammed Zübeyir o dehşet anlarını anlattı: “Bir anda etrafımı sardılar. O an öleceğim sandım. Sloganlar atarak vahşice vurdular. Bu nasıl bir insanlık?”