Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2208
  • 6,8425
  • 328.237
  • 110418
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Hindistan'da camileri yakıp Müslümanlara saldırdılar

Hindistan'da camileri yakıp Müslümanlara saldırdılar

Hindistan'da camileri yakıp Müslümanlara saldırdılar

Hindistan'da, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan “Vatandaşlık Yasası”na karşı protestolarda 35 kişi hayatını kaybetti.

Hindu grupların Müslümanların dükkan, cami ve evlerini hedef almasına göz yuman polis, yakaladığı Müslüman protestocuları öldüresiye dövdü. Vahşice dövülen Muhammed Zübeyir o dehşet anlarını anlattı: “Bir anda etrafımı sardılar. O an öleceğim sandım. Sloganlar atarak vahşice vurdular. Bu nasıl bir insanlık?”  


Ünlü oyuncu anne oldu!
'Adamın sakalını takip eder olduk'
Pişti oldular
Hazar Ergüçlü'den Serenay Sarıkaya'ya destek
Bergüzar Korel çıldırdı: Bedduanın en büyüğünü ediyorum!
<p>Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarınca, İdlib'deki operasyonlarda 17 günde 1709 rejim unsuru

Esed rejimine büyük darbe! 1709 rejim askeri, 55 tank ve 3 helikopter imha edildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Güçlü bağışıklığın formülü belli oldu! İşte yapılması gerekenler...

Faydasına inanamayacaksınız! Boğaz ağrısına birebir...