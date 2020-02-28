Hindistan'da camileri yakıp Müslümanlara saldırdılar
Hindistan'da, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan “Vatandaşlık Yasası”na karşı protestolarda 35 kişi hayatını kaybetti.
Hindu grupların Müslümanların dükkan, cami ve evlerini hedef almasına göz yuman polis, yakaladığı Müslüman protestocuları öldüresiye dövdü. Vahşice dövülen Muhammed Zübeyir o dehşet anlarını anlattı: “Bir anda etrafımı sardılar. O an öleceğim sandım. Sloganlar atarak vahşice vurdular. Bu nasıl bir insanlık?”