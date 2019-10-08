Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8057
  • 6,3795
  • 278.468
  • 102284
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Hindistan'da baraj gölünde selfie çekmek isteyen 4 kişi boğuldu

Hindistan'da baraj gölünde selfie çekmek isteyen 4 kişi boğuldu

Hindistan'da baraj gölünde selfie çekmek isteyen 4 kişi boğuldu

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletindeki bir baraj gölünde selfie çekmek isteyen dört kişi boğuldu.

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletindeki bir baraj gölünde selfie çekmek isteyen dört kişi boğuldu.

BBC'nin haberine göre, polis, Pambar baraj gölüne giren ve el ele tutuşarak selfie çekmek isteyen, aralarında yeni evli bir çiftin de olduğu altı kişiden birinin ayağının kayması sonucu diğer beş kişiyi de suya çektiğini belirtti.

Olayda yeni evli kadının ve ailesinden üç kişinin boğulduğunu bildiren polis, suda dengesini sağlamayı başaran eşinin ise yalnızca kız kardeşini kurtarabildiğini ifade etti.

Polis, baraj gölü sularında kaybolan dört kişinin cesetlerine ulaşıldığını kaydetti.

Karnataka eyaletinde, 2017'de, selfie çekerken yaşanan ölümlerin önüne geçmek için 11 turistik bölgeye "selfie öldürebilir" yazılı tabelalar yerleştirilmesini ve sosyal medya üzerinden selfie çekmenin tehlikelerine karşı uyaran mesajlar paylaşılmasını öngören bir kampanya başlatılmıştı.

ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından yürütülen çalışmaya göre, Hindistan'da 2011-2017 yıllarında 259 kişi selfie çekmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Dünyada selfie ölümlerinin en yaygın olduğu ülke Hindistan. Hindistan'ı, Rusya, ABD ve Pakistan takip ediyor.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sular durulmuyor! Bir hamle de Yaşar İpek'ten
Meryem Uzerli'den Netflix sürprizi
Hazer Amani: İlişkimiz müthiş güzel
Telefonunu unutunca aşk ortaya çıktı
Taner Ölmez 'Mucize Doktor'dan bölüm başına ne kadar kazanıyor?
<p>Kayseri Organize Sanayi Bölgesi´nde 1981´de hayırsever iş adamlarının katkılarıyla kurulan ASPİLS

´TSK´nın enerji kaynağı´na yerli teknoloji desteği

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sakarya'da tır dehşeti: 2'si çocuk 4 kişi öldü

Kırmızı kategoride aranıyordu... Nokta atışıyla hedef alındı!