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  3. Hindistan'da 948 kişi daha koronavirüsten öldü
30 Ağustos 2020 Pazar 10:44 | Son Güncelleme:

Hindistan'da 948 kişi daha koronavirüsten öldü

Hindistan'da 948 kişi daha koronavirüsten öldü
AA

Hindistan'da koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 948 artarak 63 bin 498'e yükseldi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 78 bin 761 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 542 bin 733'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 2 milyon 713 bin 933 kişi iyileşti.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

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