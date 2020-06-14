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  3. Hindistan'da 5,5 büyüklüğünde deprem!
14 Haziran 2020 Pazar 19:51 | Son Güncelleme:

Hindistan'da 5,5 büyüklüğünde deprem!

Hindistan'da 5,5 büyüklüğünde deprem!

Hindistan'ın batısında Gucerat eyaletindeki Rajkot bölgesi yakınlarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ulusal Sismoloji Merkezinden (NCS) yapılan açıklamaya göre, Rajkot’un kuzeybatısında yerel saatle 20.13’te 5,5 şiddetinde deprem oldu.

AA'nın aktardığı habere göre, deprem, yerin 118 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

NDTV kanalında yer alan habere göre, şu ana kadar deprem dolayısıyla ölü, yaralı veya hasar bildirilmedi.

Çevre bölgelerde de hissedilen deprem nedeniyle halk sokağa çıktı.

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