Hindistan'da 24 TL'ye temiz hava

Son haftalarda ciddi şekilde hava kirliliğiyle boğuşan Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de Oxy Pure isimli bir şirket, müşterilerine temiz hava satıyor. 299 Rupi (24 TL)’lik ücreti ödeyen herkes 15 dakika boyunca bu hizmetten faydalanabiliyor. Kimyasal tüplerde üretilip muhafaza edilen, çeşitli aromalara da sahip olan bu ‘temiz havaların’ vücut ve zihin üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu belirtiliyor.

DEV BİR GAZ ODASI

Daha önce Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşması üzerine acil durum ilan edilmişti ve okullarda beş milyon maske dağıtılmıştı. Yeni Delhi, 5 Kasım’da hava kalitesi indeksinde 527 puanla, dünyada şimdiye dek ölçülmüş en kirli hava ile rekor kırdı. Havadaki zararlı parçacıkların seviyesinin Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) belirlediği seviyenin 20 kat kadar üstüne çıktığı ve kentin dev bir ‘gaz odasına’ dönüştüğü belirtilmişti. Dünyada en kirli havaya sahip şehirler Güneydoğu Asya’da yer alıyor. İlk 10’da yer alan 6 şehir ise Hindistan bölgesindeki Delhi, Lahore, Karaçi, Kalküta, Bombay ve Katmandu.