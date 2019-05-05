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  3. Hindistan ve Bangladeş'i vuran Fani Kasırgası 9 ölüme yol açtı

Hindistan ve Bangladeş'i vuran Fani Kasırgası 9 ölüme yol açtı

Hindistan ve Bangladeş'i vuran Fani Kasırgası 9 ölüme yol açtı

Hindistan’ın Orissa eyaletini etkisi altına alan Fani Kasırgası 8 kişinin ölümüne yol açtı. Bangladeş’e 200 kilometre hızla ilerleyen kasırga orada da 1 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Hindistan'ı vuran ve 200 kilometre hızla Bangladeş'e ilerleyen Fani Kasırgası en az 9 kişinin ölümüne neden oldu. Hindistan cevizi ağaçlarını yerinden söken, yiyecek tezgahlarını yıkan, enerji ve su kesintilerine neden olan kasırga sırasında ölü sayısının artmasından korkuluyor. Hindistan'ın Puri kentinde karaya inen kasırga, Hint Okyanusu'ndan doğan son yılların en güçlü kasırgalarından biri olarak kabul ediliyor. 

Orissa eyaleti yetkilileri 1 milyondan fazla insanın 1,5 metreye kadar yükselen su baskınları yüzünden tehdit aldığında olduğunu açıkladı. Kasırga şimdiye kadar 9 kişinin hayatını kaybetmesine yol açarken, 8'inin Hindistan diğer bir kişinin ise Bangladeş'te öldüğü bildirildi. 

Öte yandan yaralı sayısı hakkında net bilgiler verilemiyor. Bangladeş'te ise kasırganın getirdiği sel sularının bir barajı yıktığı 14 sahil kasabasının sular altında kaldığı açıklandı. Bangladeş Afet Yönetimi Başkanı Muhammed Haşim, yaklaşık 400 bin kişinin sığınaklara götürüldüğünü söyledi. 

İHA

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