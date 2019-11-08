Hindistan uzun menzilli nükleer füzesini test edecek

TM Dijital Haber Merkezi

ANI (Indian news agency), söz konusu testin Cuma günü Andhra Pradesh sahilindeki bir su altı platformundan gerçekleştirileceğini bildirdi.

Füze sistemi, Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Teşkilatı (DRDO) tarafından inşa edilen Arihant sınıfı nükleer denizaltılar için geliştiriliyor.

Hükümet kaynakları, "Planlara göre, DRDO K-4 nükleer füzesinin test ateşlemesini Cuma günü Vishakhapatnam kıyılarındaki bir su altı platformundan gerçekleştirecek. Fırlatma sırasında, DRDO füze sistemindeki ileri sistemleri test edecek" açıklamasında bulunuldu.

K-4, Sualtı fırlatma balistik füzesi yaklaşık 12 metre uzunluğunda ve 1.3 metre çapındadır. Yaklaşık 17 ton ağırlığında ve 3 bin 500 kilometreden fazla mesafeye kadar 2 tonluk bir nükleer savaş başlığı taşıyabiliyor. Füzede katı roket bir itici kullanılıyor.

Yayımlanan raporda, DRDO'nun füzeyi tam vuruş mesafesinde mi yoksa daha kısa aralıklarda mı test edeceği açıklanmadı ancak yapılan havacılık uyarıları yapılacak testin 2 bin kilometreden fazla bir mesafede olacağı bildirildi.

K-4 füzesi testinin geçen ay için planlandığı, ancak bugüne ertelendiği açıklandı.