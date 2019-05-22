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Hindistan uzaya gözlem uydusu fırlattı

Hindistan uzaya gözlem uydusu fırlattı

RISAT 2B uydusu, Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) roketiyle Andra Pradeş eyaletindeki üssünden uzaya fırlatıldı. Uydu, tarım, ormancılık ve afet yönetimi alanlarında kullanılacak.

Hindistan, radar ve izleme faaliyetlerini geliştirmek üzere uzaya yeni bir uydu gönderdi. Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), RISAT 2B uydusunun, Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) roketiyle Andra Pradeş eyaletindeki uzay üssünden fırlatıldığını açıkladı. Açıklamada, radar görüntüleme özelliğiyle donatılmış bir Dünya gözlem uydusu olan RISAT 2B'nin tarım, ormancılık ve afet yönetimi alanlarında kullanılacağı belirtildi. RISAT 2B, ISRO'nun bu yıl uzaya fırlattığı üçüncü uydu oldu.

(AA)

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