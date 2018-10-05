Hindistan, Rusya’yla S-400 hava savunma sistemi için anlaşma imzalayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün 2 günlük ziyaret için Hindistan’a gitti. Putin ziyaretinde, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yle 20 farklı anlaşmaya imza atacak. Bunlardan en önemlisi 5 adet S-400 hava savunma füze sisteminin Hindistan'a temini için yapılan sözleşme olacak. Hindistan S-400’ler için Rusya’ya 5 milyar 49 milyon dolar ödeyecek.

TANK DA ALACAK

Hindistan basınında çıkan haberlere göre, Putin-Modi görüşmesinde Yeni Delhi yönetimi, Rusya'dan 4 adet fırkateyn satın almak için de anlaşma imzalayacak. Hintlilerin Rusların T-14 Armata tankından da satın almak istedikleri belirtiliyor. Ülkede yayın yapan The Economic Times gazetesi, Hint ordusunun bin 770 adet muharebe aracı (FRCV) satın almak istediğini ve ilk sıradaki adayın Rus T-14 Armata tankları olduğunu yazdı. Gazeteye göre olası bir anlaşmada ödenecek tutar 4.5 milyar doları aşıyor.

YİNE TEHDİT SAVURDU

ABD ise Rusya'dan S-400 alınmaması için baskı uygulamaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, The Hindu adlı haber sitesine yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması halinde, 'ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası' (CAATSA) çerçevesinde yaptırımlardan muaf tutulmayacağı tehdidini savurdu.

ALIŞVERİŞ YAPMAYIN

ABD’li yetkili, “Tüm müttefiklerimize ve ortaklarımıza, Rusya’yla CAATSA kapsamında yaptırımlara neden olacak alışverişten vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz” dedi. Daha önce S-400 hava savunma sistemleri satın alan Çin'e karşı yaptırım uygulama kararı alan ABD, Türkiye’ye de S-400 satın alma kararı nedeniyle tepki göstermiş ve F-35 uçaklarıyla şantaj yapmıştı.

S-300’ler büyük risk

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya’nın Esed rejimine S-300 hava savunma sistemi teslim etmesini eleştirdi. Pompeo bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında “Rusya'nın Suriye'ye S-300 teslimatı, Ortadoğu'nun istikrarını ve bölgeyi büyük risk altında bırakıyor” dedi. Buna karşılık Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Moskova’nın Suriye’ye gönderdiği S-300 sistemlerinin daha iyi düzeyde hava savunması sağlayacağını, bunun ardından başka adımların da atılacağını ifade etti.

(Güneş)