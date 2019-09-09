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  3. Hindistan, Rusya'dan alacağı S-400'lerin ilk avans ödemesini yaptı

Hindistan, Rusya'dan alacağı S-400'lerin ilk avans ödemesini yaptı

Hindistan, Rusya'dan alacağı S-400'lerin ilk avans ödemesini yaptı

Hindistan Rusya'ya S-400 sisteminin ilk avans ödemesini yaptı. Beş adet S-400 bataryası için Rusya’ya 5.43 milyar dolar ödeme yapacak olan Hindistan'a teslimat 18 ile 19 ay içerisinde tamamlanacak.

Hindistan ve Rusya arasında S-400 sisteminin teslimatına ilişkin anlaşma, Ekim 2018'de imzalandı.

Aradan geçen 1 yılın ardından Hindistan'dan ilk avans ödemesi geldi.

ABD HİNDİSTAN'I DA ELEŞTİRDİ

Hindistan, beş adet S-400 bataryası için Rusya’ya 5.43 milyar dolar ödeme yapacak. ABD, söz konusu anlaşmayı pek çok defa eleştirdi, hatta Ankara’ya yaptığı gibi Yeni Delhi’yi de anlaşmadan vazgeçirmek için yaptırım tehdidini öne sürdü.

18-19 AY İÇERİSİNDE TESLİMAT TAMAMLANACAK

Ancak Hindistan anlaşmadan vazgeçmedi ve satın alacağı S-400 hava savunma sistemi için Rusya’ya avans ödemesini yaptı. Bu teslimat 18 ile 19 ay içerisinde tamamlanacak.

BORİSOV DUYURDU

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Rossiya 1 televizyonuna verdiği demecinde, Hindistan’a S-400 hava savunma sistemi teslimatına ilişkin “Avans ödemesi yapıldı, teslimat da belirlenmiş olan zaman çizelgesine kesin bir biçimde uygun şekilde yapılacak. Sanırım 18 ile 19 ay içerisinde tamamlanmış olacak.” dedi.

(Ensonhaber)

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