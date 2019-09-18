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Hindistan elektronik sigarayı yasakladı

Hindistan elektronik sigarayı yasakladı

Hindistan Maliye Bakanı Sitharaman, "Kabine elektronik sigaraların yasaklanmasına onay verdi. Bu elektronik sigaranın imalatı, ithalatı ve ihracatı, nakliyesi, satışı, dağıtımı, depolanması ve reklamlarının yasaklandığı anlamına geliyor." dedi.

Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, kabinenin elektronik sigara yasağını onayladığını duyurdu.

Hint yerel basınında çıkan haberlere göre, Maliye Bakanı Sitharaman, "Kabine elektronik sigaraların yasaklanmasına onay verdi. Bu elektronik sigaranın imalatı, ithalatı ve ihracatı, nakliyesi, satışı, dağıtımı, depolanması ve reklamlarının yasaklandığı anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Sitharaman, yasak kararının bir an önce yürürlüğe girmesi için Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in onayına sunulacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Harsh Vardhan da Twitter'dan yaptığı açıklamada, elektronik sigara veya benzeri cihazları depolayanların, 6 aya kadar hapis ya da 700 dolar para cezasıyla karşı karşıya kalacağını belirtti.

Uzmanlar, özellikle gençler arasında popüler hale gelen elektronik sigaraların, çeşitli hastalıklara sebep olduğunu ve bu durumun endişe verici boyutlara ulaştığını belirtiyor.

AA

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