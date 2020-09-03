Hindistan Başbakanı Modi'nin Twitter hesabı hacklendi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin kişisel Twitter hesabı, bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı.

AA'nın BBC'den aktardığı habere, Modi'nin söz konusu hesabından ulusal yardım fonu için kripto para bağışı yapılmasına yönelik birkaç içerik paylaşıldı.

Durumun anlaşılmasının ardından ele geçerilen Twitter hesabından yapılan paylaşımlar kısa sürede silindi.

Twitter'dan yayımlanan açıklamada ise gizliliği ihlal edilen hesabın güvenliği için önlemler alındığı ve durumun soruşturulduğu belirtildi.