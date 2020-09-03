Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4231
  • 8,7849
  • 461.935
  • 1087.68
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Hindistan Başbakanı Modi'nin Twitter hesabı hacklendi
03 Eylül 2020 Perşembe 10:21 | Son Güncelleme:

Hindistan Başbakanı Modi'nin Twitter hesabı hacklendi

Hindistan Başbakanı Modi'nin Twitter hesabı hacklendi
AA - .

Hindistan Başbakanı Modi'nin 2,5 milyon takipçisi bulunan kişisel Twitter hesabı hacklendi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin kişisel Twitter hesabı, bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı.

AA'nın BBC'den aktardığı habere, Modi'nin söz konusu hesabından ulusal yardım fonu için kripto para bağışı yapılmasına yönelik birkaç içerik paylaşıldı.

Durumun anlaşılmasının ardından ele geçerilen Twitter hesabından yapılan paylaşımlar kısa sürede silindi.

Twitter'dan yayımlanan açıklamada ise gizliliği ihlal edilen hesabın güvenliği için önlemler alındığı ve durumun soruşturulduğu belirtildi.

Türkiye'nin en akıllı otoyolu açılıyor
Fener'den Başakşehir'i köşeye sıkıştıran inanılmaz teklif
Arnavutköy'de akılalmaz görüntü: Çocuklara aldırış etmedi, koltuğu 5'inci kattan aşağıya attı
Ocak-ağustos döneminde en fazla gümüş kazandırdı
'Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz'
TUSAŞ paylaştı... Aksungur İHA, 49 saat uçtu

TUSAŞ paylaştı... Aksungur İHA, 49 saat uçtu

3 Eylül Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve gram alt�

3 Eylül Perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu başladı! Bingöl, Diy

Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu başladı! Bingöl, Diyarbakır ve Muş'ta teröristlere büyük darbe

Hayvanların görenlerin yüzünü güldüren umursamaz ha

Hayvanların görenlerin yüzünü güldüren umursamaz halleri