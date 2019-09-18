Hillary Clinton'dan FETÖ'nün evlatlığı Enes Kanter'e özel ilgi

Düzenlediği yemekte Hillary Clinton, FETÖ elebaşına "babam" diyen, örgütün maddi destekçileri arasında yer alan NBA oyuncusu Enes Kanter'e özel bir yakınlık gösterdi. Clinton, Kanter'le özel olarak ilgilenerek, 'Akşam yemeğine kalıyorsun değil mi? Hayatında neler oluyor bitiyor bilmek istiyorum. Bana anlatırsın' dedi. FETÖ'nün, Hillary Clinton'ın seçim kampanyasına destek amacıyla 2 milyon dolarlık bir bağış yaptığı öğrenilmişti.



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