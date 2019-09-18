Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6864
  • 6,2851
  • 274.757
  • 101203
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Hillary Clinton'dan FETÖ'nün evlatlığı Enes Kanter'e özel ilgi

Hillary Clinton'dan FETÖ'nün evlatlığı Enes Kanter'e özel ilgi

Hillary Clinton'dan FETÖ'nün evlatlığı Enes Kanter'e özel ilgi

ABD'deki başkanlık seçimlerinde, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'a karşı Demokratlar'dan aday gösterilen Hillay Clinton'ın, ülkesindeki FETÖ'cülere olan ilgisi devam ediyor.

Düzenlediği yemekte Hillary Clinton, FETÖ elebaşına "babam" diyen, örgütün maddi destekçileri arasında yer alan NBA oyuncusu Enes Kanter'e özel bir yakınlık gösterdi. Clinton, Kanter'le özel olarak ilgilenerek, 'Akşam yemeğine kalıyorsun değil mi? Hayatında neler oluyor bitiyor bilmek istiyorum. Bana anlatırsın' dedi. FETÖ'nün, Hillary Clinton'ın seçim kampanyasına destek amacıyla 2 milyon dolarlık bir bağış yaptığı öğrenilmişti.

SABAH

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

O dava için mahkeme kararını verdi
Yemekteyiz'den Damat Bayıldı'ya geçmişti... Üzücü haber
Eski imajına geri döndü
O iddialara sitem etti: Kıskanç insanlar...
Sarmaş dolaş alışveriş yaptılar

Milli Muharip Uçak´ın Birebir Modeli TEKNOFEST´te

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Hayvanlar tarafından büyütüldüğü söylenen inanlar

EYT’lilere Finlandiya modeli