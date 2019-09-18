Hillary Clinton'dan FETÖ'nün evlatlığı Enes Kanter'e özel ilgi
ABD'deki başkanlık seçimlerinde, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'a karşı Demokratlar'dan aday gösterilen Hillay Clinton'ın, ülkesindeki FETÖ'cülere olan ilgisi devam ediyor.
Düzenlediği yemekte Hillary Clinton, FETÖ elebaşına "babam" diyen, örgütün maddi destekçileri arasında yer alan NBA oyuncusu Enes Kanter'e özel bir yakınlık gösterdi. Clinton, Kanter'le özel olarak ilgilenerek, 'Akşam yemeğine kalıyorsun değil mi? Hayatında neler oluyor bitiyor bilmek istiyorum. Bana anlatırsın' dedi. FETÖ'nün, Hillary Clinton'ın seçim kampanyasına destek amacıyla 2 milyon dolarlık bir bağış yaptığı öğrenilmişti.
SABAH