Her yer kızıla büründü: Görenleri hayrete düşüren göç

Avustralya’daki Christmas Adası, her yıl ekim ve kasım ayında gerçekleşen yengen göçü nedeniyle kızıla büründü.

DHA'da yer alan habere göre Avustralya'nın Christmas Adası'nda milyonlarca küçük kırmızı yengeç mevsim dolayısıyla göç etti.

Christmas Adası' nda yaşayan 40 milyondan fazla yengeç nemli ormanlardan çıkarak denize doğru yola koyuldu.

İLK GÖÇ DÜN GERÇEKLEŞTİ

Kırmızı yengeçler göç için Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ağır yağışları bekliyor. Kırmızı yengeçlerin ilk göçü dün Christmas Adası'nda görüntülendi. Kızıla boyanan caddede yengeçlerin göçü kameraya yansıdı.