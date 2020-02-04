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  3. Her taşın altından BAE çıkıyor! 'Karşılıksız kalmayacak'

Her taşın altından BAE çıkıyor! 'Karşılıksız kalmayacak'

Her taşın altından BAE çıkıyor! 'Karşılıksız kalmayacak'

Yemen'deki Sokotra Valisi Remzi Mahrus, vilayette Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli bir silahlı isyan girişiminde bulunulduğunu ancak hükümetin bunu karşılıksız bırakmayacağın açıkladı.

Sokotra Valisi Mahrus, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Birinci Deniz Kuvvetleri Taburu ve Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerin vilayetteki meşru Yemen yönetimine karşı bir kalkışma gerçekleştirdiğini duyurdu.

Söz konusu kalkışmayı "fitneyi ve bölünmeyi körükleyen utanç verici bir hareket" olarak nitelendiren Mahrus, Yemen hükümetinin bu yapılanı karşılıksız bırakmayacağını ifade etti.

Mahrus, Güney Geçiş Konseyi'nin daha önce de Sokotra'da bu tarz saldırılar düzenlediğini hatırlatarak, isyancı güçlerin BAE'den açık bir şekilde yardım aldığını vurguladı.

İsyancılardan 24 saat içerisinde içinde bulundukları yanlıştan geri dönmelerini isteyen Mahrus, Yemen halkına da devlet kurumlarına sahip çıkarak Sokotra'da barış ve güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunmaları çağrısı yaptı.

- SOKOTRA'DA BAE DESTEKLİ İSYANLAR

Yemen hükümeti, bir süredir, 6 adadan oluşan Sokotra vilayetinde BAE destekli ayrılıkçı hareketleri hükümete karşı isyan girişiminde bulunmakla suçluyor.

Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı silahlı gruplar, 5 Ekim 2019'da Sokotra kentini ele geçirmek amacıyla başarısız bir darbe girişimi gerçekleştirmişti.

BAE'ye bağlı milisler 15 Aralık'ta da Sokotra kentindeki havalimanına baskın düzenleyerek bazı kişileri kaçırmıştı.

(AA)


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