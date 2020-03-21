Her şey bir rulo kağıt için

Koronavirüs salgınının dünyaya yayılması ile ilk ‘marketlere hücum’ görüntüleri Avustralya’dan geldi. Ardından ABD ve Avrupa ülkeleri eklendi. Marketlerde en çok ‘yağmalanan’ ürünün ‘tuvalet kağıdı’ olması dikkat çekti.

Tuvalet kağıdı üzerinde son kavgalar Almanya’daki marketlerde kayda alındı. Sosyal medyada yayınlanan videoya göre, markette sepeti tuvalet kağıdıyla dolduran kişiyi ‘sınırlı sayıda ürün almaya’ ikna etmeye çalışan güvenlik görevlisi, müşterinin ısrar etmesi üzerine zor anlar yaşadı. Müşteri, güçlükle, iki paket tuvalet kağıdını iade etmeyi kabul etti. Bir başka görüntü de Hollanda’da ortaya çıktı. ‘Jumbo’ adlı bir markete ürün getiren TIR’a saldıran müşteriler, içindeki tuvalet kağıdı kolilerini almak için birbirlerini ezdi, bazı kişiler yerlerde yuvarlandı.

BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI



ABD’nin resmi haber sitesi Voice of America, Almanya’da koronavirüs teşhisi konulan ve hayatını kaybedenlerin hızlı artması üzerine alışveriş çılgınlığının da arttığına dikkat çeken bir haber yayınladı. VOA’nın haberine göre, Almanya’da Corona virüsü salgını sebebiyle tuvalet kağıdı almak için marketlere akın edenler arasında çıkan kavgada, ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. VOA, kavganın olduğu kenti ve marketi açıklamadı, ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Çarşamba günü ulusa seslenerek “Bir daha hiç gelmeyecekmiş gibi rafları boşaltmak anlamsız” mesajı verdiğini hatırlattı.

ABD’DE POLİS NEZARETİ



ABD de dünyanın geri kalanından farklı değil. Zira ülkenin en büyük süpermaket zinciri Walmart’ta tuvalet kağıtları ‘polis memuru nezaretinde’ ve sınırlı sayıda satın alınabiliyor.

RUTTE’DEN HALKINI ‘RAHATLATAN’ AÇIKLAMA



Hollanda Başbakanı Mark Rutte, vatandaşlarına tuvalet kağıdı sıkıntısı olmadığını dair güvence verdi. Koronavirüs salgınına rağmen çalışmak zorunda kalan işçilere destek vermek amacıyla bir süpermarketi ziyaret eden Rutte, oradaki bir müşteriye rafların dolu olduğuna işaret ederek, yeterli tuvalet kağıdına sahip olduğunu söyledi.