HBO patronu Game of Thrones'u savundu: Herkesi mutlu edemezsiniz

HBO patronlarından biri, hayranlardan gelen eleştirilere cevap vererek, Game Of Thrones’un son sezonunu savundu.

Dizinin son 6 bölümü, rekor sayıda izleyici çekmesine rağmen, pek çok kişi, Daenerys için yazılan sonu sert biçimde eleştirdi.

Change.org üzerinden başlatılan ve son sezonun yeniden çekilmesini talep eden dilekçeyi de bir milyon kişi imzaladı.

HBO’nun programlama şefi Casey Bloys, senaryonun hayran kitlesini böleceğini tahmin ettiklerini söyledi. Bloys ayrıca, dizinin yazarları D.B. Weiss ve David Benioff’un “büyük iş” başardığını ifade etti.

Variety’e konulan Bloys, “Bir dizinin bitişi her zaman üzücüdür. Ancak bu, televizyonun yaşam döngüsünün bir parçası. Bizler de diziyle gurur duyuyoruz” dedi.

Böylesine büyük bir yapımın herkesi memnun edemeyeceğini söyleyen Bloys, sözlerine şöyle devam etti:

“Herkesi mutlu edemezsiniz. Zaten amacınız da bu olamaz. Yazarlar bu sezonu çok uzun süredir planlıyordu. Kesinlikle baştan savma bir iş olmadı. Her şey kasıtlı ve planlanmış biçimde gitti. İyice düşünülmüş bir sondu.”

(Independentturkish)