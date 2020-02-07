300 kişiyi öldüren 'Temel Reis' hayatını kaybetti... Tepki çeken taziye

Kolombiya'yı özellikle 1980 ve 1990'lı yıllarda derinden sarsan kartel savaşlarında kötü şöhretiyle öne çıkan Pablo Escobar'ın 'adamlarından' Jhon Jairo Velasquez, mide kanseri nedeniyle tedavi gördüğü başkent Bogota’daki bir hastanede dün hayatını kaybetti.

Bir basın toplantısına katılan Kara Kuvvetleri Komutanı Eduardo Enrique Zapateiro'ya da Velasquez’in ölümü soruldu.

Uyuşturucu kaçakçılığına karşı verdiği mücadeleyle bilinen Zapateiro, pek çok Kolombiyalı ters köşeye yatıran bir açıklama yaptı ve “Temel Reis’in ailesine en içten taziyelerimizi sunuyoruz, hayatında her ne olduysa bugün bir Kolombiyalı öldü” dedi.

'İnsani bir tepki'

Sözlerinin tepkiyle karşılanması üzerine geri adım atan Zapateiro, bu kez Twitter’dan bir mesaj paylaşarak, açıklamasının ‘bir ölüm karşısında verilmiş insani bir tepki’ olduğunu savundu.

'Temel Reis'in suç eylemlerine dikkati çeken ve Kolombiya halkında açtığı yaraların henüz iyileşmediğini söyleyen Zapateiro, “Benim ve kurumumun tek düşüncesi kurbanlarladır. Bu belaya karşı mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

‘En az 250, belki 300 kişiyi’ öldürdüğünü itiraf etmişti

Şişkin pazuları ve çıkıntılı çenesi nedeniyle çizgi film kahramanı Temel Reis’e (Popeye) benzetilen Jhon Jairo Velasquez, Kolombiya'da, bombalama, cinayet, adam kaçırma gibi yüzlerce suça karışmıştı.

Velasquez, 2015 yılında AFP haber ajansına verdiği bir röportajda Pablo Escobar’ın emriyle ‘en az 250, belki 300 kişiyi’ öldürdüğünü belirtmişti. Aynı röportajda 3 bin kişinin ölüm emrini verdiğini de iddia etmiş ancak bu doğrulanmamıştı.

Velasquez ayrıca 1989'da 107 kişinin hayatını kaybettiği Avianca Havayolları yolcu uçağına bombalı saldırı düzenlenmesi ve yine aynı yıl cumhurbaşkanlığı adaylarından Luis Carlos Galan'ın öldürülmesinden de sorumlu tutulmuştu.

‘YouTuber’ oldu

1992’de güvenlik güçlerine teslim olan Velasquez, 2015'te 30 yıllık cezasının 23. yılında şartlı tahliyeyle cezaevinden çıkmıştı. Ancak 2018’de ‘ağır suç işlemek ve haraç’ nedeniyle tekrar cezaevine girmiş, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 31 Aralık 2019'da Bogota'daki Ulusal Kanser Enstitüsü Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Özgür kaldığı dönemde ‘Arrepentido’ (Tövbekar) adıyla kendi YouTube kanalı açan Velasquez, 1 milyondan fazla aboneye ulaşmıştı.

(Sputnik)